Kõige esimene kollane kampsikene, mille ta kolmeteistkümne aastasena heegeldas, on alles ja näitusel avasaalis välja pandud.
KULTUUR
KÄSITÖÖNÄITUS | Pika ajalooga käsitööline avas näituse
On vist üsna haruldane, et ühe käsitöömeistri looming Pikas Majas näituseks on välja pandud. Sirje Eller läbis pika teekonna nii, et saab öelda – tal on näpud heegelnõela ja kudumisvardaga ühte kasvanud.
