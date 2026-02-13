Jälgi meid
KÄSITÖÖNÄITUS | Pika ajalooga käsitööline avas näituse

On vist üsna haruldane, et ühe käsitöömeistri looming Pikas Majas näituseks on välja pandud. Sirje Eller läbis pika teekonna nii, et saab öelda – tal on näpud heegelnõela ja kudumisvardaga ühte kasvanud.

Sirje Eller oma näituse avamisel Pikas Majas. | Foto: Reet Kokovkin

Kõige esimene kollane kampsikene, mille ta kolmeteistkümne aastasena heegeldas, on alles ja näitusel avasaalis välja pandud. 

