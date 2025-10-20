KAS NÄGID PEALT? | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 17 erineva korrarikkumise teatega, neist neljale juhtumile järgnes väärteomenetlus, teatas Kärdla politseijaoskonna piirkonna- ja menetlusgrupi juht Kaili Kiik.
Veel lugemist:
UUDISED
Soela väinas käib uue 35 kV merekaabli paigaldamine, mis ühendab Hiiumaad ja Saaremaad.
UUDISED
TS Laevad teatel sõidab Rohuküla-Heltermaa praamiliinil ka parvlaev Regula, sest parvlaeva Leigri peamootorid vahetatakse välja.
UUDISED
Valimistulemusi kajastaval Eesti kaardil on Hiiumaa ainus punane laik ehk paik, kus võidutsesid sotsid sama arvu mandaatidega, kui eelmistel valimistel.