POLITSEI

KAS NÄGID PEALT? | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut

Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.
Autole oli tehtud pikk, pea ühemeetrine kriimustus. | Foto: Ülle Vaga / Hiiumaa Heaks

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 17 erineva korrarikkumise teatega, neist neljale juhtumile järgnes väärteomenetlus, teatas Kärdla politseijaoskonna piirkonna- ja menetlusgrupi juht Kaili Kiik.

