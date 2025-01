KAS ILM ON HUKAS? | Euroopas möödus aegade soojeim aasta

Kliimastrateegia juht Samantha Burgess ütleb, et oleme nüüd Pariisi kliimakokkuleppes määratletud 1,5ºC taset ületamas ja viimase kahe aasta keskmine on juba sellest möödunud. Need kõrged ülemaailmsed temperatuurid, millele 2024. aastal lisandusid veel veeauru erakordselt kõrged näitajad maakera atmosfääris, tõid kaasa seninägematuid kuumalaineid ja ränki sademeid ning põhjustasid kannatusi miljonitele inimestele.