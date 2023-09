Karmen Telvik superstaari-saatest edasi ei pääsenud

Saate “Eesti otsib Superstaari“ esimeses stuudiovoorus lauluga “Depressiivsed Eesti väikelinnad“ üles astunud Hiiumaa laulja Karmen Telvik helistajate häältega kolme parema sekka ei pääsenud.

Žürii liikmed kahtlesid oma kommentaarides Karmeni lauluvalikus, mis ei pruugi inimestele meele järgi olla. “Mulle tundub, et vajad täna õhtul kõigi inimeste hääli. Aga selle laulu valides võid inimeste hääli kaotada,“ ütles Mihkel Raud. Birgit Sarrap kommenteeris, et Karmen laulis väga hästi. Stuudiovoorust väljalangejatel on võimalus finaali jõuda ka läbi lisavooru.