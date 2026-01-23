KÄREDA KÜLMAGA JÄÄAUKU | Tervistav tegevus või hullus?

Õues on kuus kraadi külma, tajutav temperatuur miinus üheksa. Paljajalu Kärdla sadama talisuplejate sillale astumine pole kõige meeldivam tunne. Märksa mugavam oleks ilmselt spetsiaalsete neopreenist sokkidega. Redelilt merre minek võtab esimese hooga hingetuks, keha tõmbub nii pingesse, õhk justkui ei mahuks enam kopsudesse. 1, 2, 3, 4……… 60. Ainult hingamisele keskendudes kannatab vees olla minuti. Välja tulles torgiks nagu miljonid nõelad tervet keha. See tunne, kui jalga saab soojad saapad, on kirjeldamatult mõnus. Peale talisuplust taas soojades riietes poeb aga külm justkui edasi üha sügavamale kontidesse.