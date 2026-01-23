Õues on kuus kraadi külma, tajutav temperatuur miinus üheksa. Paljajalu Kärdla sadama talisuplejate sillale astumine pole kõige meeldivam tunne. Märksa mugavam oleks ilmselt spetsiaalsete neopreenist sokkidega. Redelilt merre minek võtab esimese hooga hingetuks, keha tõmbub nii pingesse, õhk justkui ei mahuks enam kopsudesse. 1, 2, 3, 4……… 60. Ainult hingamisele keskendudes kannatab vees olla minuti. Välja tulles torgiks nagu miljonid nõelad tervet keha. See tunne, kui jalga saab soojad saapad, on kirjeldamatult mõnus. Peale talisuplust taas soojades riietes poeb aga külm justkui edasi üha sügavamale kontidesse.
TERVIS
KÄREDA KÜLMAGA JÄÄAUKU | Tervistav tegevus või hullus?
Inna Lepik usub, et suutis tänu taliujumisele vaimselt paremini üle elada koroonast tingitud surutise, kui ei tohtinud saarelt välja minna ega teistega kohtuda. Indrek Kimberit innustas aga alustama operatsioonijärgse taastusraviarsti soovitus.
Veel lugemist:
TOIT
Praekartulist ei ütle keegi ära. Ja nii nagu ühe rahvaliku toiduga ikka, on ka sellel vist tuhat ja enamgi tegemise viisi.
UUDISED
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
KULTUUR
Hiiumaa muuseumi uue maalinäitusega tähistati emeriitprofessor Ants Viidalepa 105. sünniaastapäeva.