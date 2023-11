Kärdla saab helkuripuu

Vastuseks politsei poolt Hiiu Lehes tehtud üleskutsele, et kuna inimestel on helkureid sel aastal vähem kasutuses, võiks avalikus ruumis olla helkuripuud, otsustas Hiiumaa vallavalitsus Kärdla keskväljakule ühele puule helkurid riputada.

Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et vallavalitsuses arutati teemat ning ennetusspetsialist Martina Martinson ja avalike suhete spetsialist Kärolyn Kivistik võtsid mõtte töösse. “Esmane, mida teha saame, on üleskutse jagamine ja omalt poolt teiste kaasa kutsumine algatusega, et neid puid üle saare tekkida võiks,” ütles Tasuja. “Omalt poolt teeme otsa lahti ja Kärdla vallamaja esisest puust saab helkuripuu.”