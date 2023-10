Kärdla postkontor kolib remondi ajaks ajutisele pinnale

Remonditööde ajaks kolib Kärdla postkontor seniselt aadressilt Keskväljak 3 ajutisele pinnale Vabrikuväljak 10, teatas Omniva, paludes vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Kolimispäevad on neljapäeval, 26. oktoobril ja reedel, 27. oktoobril, mistõttu neil kahel päeval on postkontor suletud. Alates 30. oktoobrist asub postkontor ajutiselt aadressil Vabrikuväljak 10.Omniva postiasutuste Lääne piirkonna juht Karin Linno ütles, et sel sügisel uuendab ettevõte 13 postkontori ruumid, sealhulgas Kärdlas.

„Uue sisekujundusega postkontori saalis on kesksel kohal pakkelaud, kus kliendid saavad saadetised, näiteks kingitused ise kohapeal ära pakkida ja need kohe teele panna,“ kirjeldas Linno, kuidas muudetakse ruumide asetust. „Ka teenindusletid on teistsugused ja võimaldavad teenindajail mugavamalt saali liikuda,“ lisas ta.

Kokku on Omnival üle Eesti 59 postkontorit ja lähiaastatel on plaanis kõigis neis uuenduskuur läbi teha. Kõik uuenduskuuri läbinud postkontorid on ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele.