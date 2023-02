Kärdla politseijaoskond tunnustas oma ametnikke

23. veebruaril anti Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud rivistusel üle tunnustused Kärdla politseijaoskonna ametnikele. 10-aastase teenistuse eest said teenistusristi piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa ja patrullpolitseinik Alvar Nurk. 30-aastase teenistuse eest tunnustati PPA logistikabüroo Lääne majandustalituse hooldustöölist Indrek Roosnad. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et tal on “on hea meel õnnitleda vabariigi aastapäeva eel kolleege, kelle pikaajaline ja pühendunud töö on aidanud muuta kodusaart ja tervet Eestit turvalisemaks. “Rõõm on teie kõrval olla ja ühise eesmärgi nimel tegutseda. Soovin kõigile ilusat Eesti Vabariigi 105. aastapäeva!”