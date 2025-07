Kärdla Kooli uus õppejuht on Kairi Kruusaauk

“Olen südamest tänulik Liisale, et ta on olnud mitu aastat õppejuhina minu kõrval, olemas nii kolleegidele, õpilastele kui lapsevanematele. Elu on teinud keerdkäike ja nüüd on uuel inimesel võimalus pühenduda Kärdla Koolile. Uue õppejuhi Kairi tugevuseks on varasem töökogemus personalijuhina ja õpetajana, selge visioon tänapäevasest koolist ja tugev tahe panustada koostöiselt Kärdla Kooli arengusse. Lisaks on ta inimesena hooliv ja mõistev. Usun, et Kärdla Kool on endiselt heades kätes,” kinnitas koolijuht Margit Kagadze.