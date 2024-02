KÄRDLA KOOL OOTAB HOOANDJAID | Kärdla kool küsib klaveri ostmiseks hoogu

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.

Kärdla kooli õpetaja Raili Kaibald selgitab Hooandjas, et lapsed vajavad kasvamiseks muusikat, kunsti ja lugusid sama palju kui armastust, toitu ja värsket õhku.

“Soovime, et Kärdla Kooli lastel oleks võimalik kasvada muusika, kunsti ja lugude sees. Alustasime sellel õppeaastal igakuiste kultuurihommikutega, kus üles astuvad õpilased, õpetajad ja külalised. Usume, et kultuur ja kultuurisündmused on kooli vaimse tervise indikaatoriks,“ kirjutab ta. Koolis on palju andekaid õpilasi, soliste, mudilas- ja lastekoor, õpetajate ansambel, rahvatantsijad, aga puudu on klaver.