Jälgi meid
Profikeskus bga57

UUDISED

KÄRDLA KOOL 195 | 195. aastase Kärdla Kooli tänased tegemised

Kärdla Kooli lugu algas 1830. aastal, mil teadaolevalt hakati kooliharidust andma Kalevivabriku tööliste lastele. Täna toimetame koolimajas, mis on kaasaegne, hubane ja mitmekülgsete võimalustega. Sel sügisel on koolis 265 õpilast, kellest 39 alustas esimest klassi. See, kuidas me täna koos toimetame, on juba homme osa kooli ajaloost.

Avatar photo
Kärdla Kooli uus valge tiibklaver. | Erakogu

Koolimaja peauks avatakse kell kaheksa ja koolitunnid algavad kell üheksa. Nii kingime kõikidele rohkem uneaega, mis on oluline kaitsefaktor vaimse tervise heaks. Koolipäev algab rahulikumas tempos ja heatujulisemana.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

REPORTAAŽ

VALMISTUTI KRIISIKS | Evakueerimist tuleb harjutada, mitte pauku oodata

Päästeamet koostöös Naiskodukaitse ja Hiiumaa vallaga kutsusid rahvast evakueeruma. Mitte, et häda kohe käes oleks olnud, aga ikka on hea valmis olla, kui kriis...

2 tundi ago

SPORT

LÕPETATI HOOAEG | Orienteerumisneljapäevakud olid taas populaarsed

Selle aasta orienteerumisneljapäevakud on selleks korraks läbi.

3 tundi ago

UUDISED

JÄTKU LEIBA | Presidendile kingiti Hiiumaa pagari Bruno leib

Täna hommikul viis Coop Hiiumaa ja Hiiumaa Köök ja Pagari turundusspetsialist Jaana Lepamaa Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele kingituseks Hiiumaal küpsetatud Bruno leiva.

4 tundi ago

KULTUUR

TUNNUSTUSED | Rahvusvahelise muusikapäeva galal puudutati ka Hiiumaad

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid.

5 tundi ago