Koolimaja peauks avatakse kell kaheksa ja koolitunnid algavad kell üheksa. Nii kingime kõikidele rohkem uneaega, mis on oluline kaitsefaktor vaimse tervise heaks. Koolipäev algab rahulikumas tempos ja heatujulisemana.
UUDISED
KÄRDLA KOOL 195 | 195. aastase Kärdla Kooli tänased tegemised
Kärdla Kooli lugu algas 1830. aastal, mil teadaolevalt hakati kooliharidust andma Kalevivabriku tööliste lastele. Täna toimetame koolimajas, mis on kaasaegne, hubane ja mitmekülgsete võimalustega. Sel sügisel on koolis 265 õpilast, kellest 39 alustas esimest klassi. See, kuidas me täna koos toimetame, on juba homme osa kooli ajaloost.
Veel lugemist:
REPORTAAŽ
Päästeamet koostöös Naiskodukaitse ja Hiiumaa vallaga kutsusid rahvast evakueeruma. Mitte, et häda kohe käes oleks olnud, aga ikka on hea valmis olla, kui kriis...
SPORT
Selle aasta orienteerumisneljapäevakud on selleks korraks läbi.
UUDISED
Täna hommikul viis Coop Hiiumaa ja Hiiumaa Köök ja Pagari turundusspetsialist Jaana Lepamaa Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele kingituseks Hiiumaal küpsetatud Bruno leiva.
KULTUUR
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid.