KÄRDLA KOOL 195 | 195. aastase Kärdla Kooli tänased tegemised

Kärdla Kooli lugu algas 1830. aastal, mil teadaolevalt hakati kooliharidust andma Kalevivabriku tööliste lastele. Täna toimetame koolimajas, mis on kaasaegne, hubane ja mitmekülgsete võimalustega. Sel sügisel on koolis 265 õpilast, kellest 39 alustas esimest klassi. See, kuidas me täna koos toimetame, on juba homme osa kooli ajaloost.