KÄRDLA CUP 2025 | Juubeliturniir tõi Hiiumaale 31 meeskonda ja ligi 300 mängijat

Võistluse peakorraldaja ja Hiiumaa korvpalli pikaaegne eestvedaja Mati Kiiver ütleb, et turniiri idee tuli hoopis Taanist. „1999. aastal viibisime poistega Kopenhaagenis korvpalliturniiril ja mõtlesime, et midagi sellist suurt võiks ka Hiiumaal korraldada,“ räägib Kiiver. See mõte ei andnud rahu ja juba järgmisel aastal toimuski esimene Kärdla Cup.