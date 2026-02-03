KANDIDAATE JAGUB | Hiiumaa Halduse juhiks kandideerib üheksa inimest

Hiiumaa valla hallatavale asutusele Hiiumaa Haldus otsitakse juhti seoses senise juhi Indrek Ulla töölepingu lõppemisega.
Leevendamaks Hiiumaa ja mandri vahelise parvlaevaliikluse probleeme, kus liinil vaid Tiiu, võttis Transpordiamet töösse Saaremaa - Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.
Rahvaralli hooaeg 2026 sai nädalavahetusel avapaugu Otepää rahvaralliga. Lumistel Otepää teedel tuli võistlejatel läbida kaheksa lisakatset, mille kogupikkus oli ligikaudu 33 kilomeetrit.
Parvlaeva Regula väljumised täna, 03.02, homme, 04.02 ja 5.02 hommikul kell 6.30 Heltermaalt tühistati madala veetaseme ja jääolude tõttu.