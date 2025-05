KAMPAANIA | „Esimest korda Hiiumaal“ otsib peret, kes pole Hiiumaal käinud

Loosimises saavad osaleda pered, mille kõik liikmed kinnitavad, et pole varem Hiiumaal viibinud. Heatujulise loosimängu auhind on tasuta kolmepäevane puhkus Hiiumaal koos ekskursioonide, seikluste ning maitseelamustega.

„Hiiumaa on järjest rohkemate jaoks tähendusrikas ja eriline sihtkoht, kuhu tullakse tagasi ka sügisel, talvel ja kevadel. Kuid endiselt leidub kaasmaalasi, kes pole siin kunagi käinud ning oleme kuulnud, et on terveid peresid, mille ükski liige pole seda ainulaadset ja puhast saare-elamust kogenud. Meie kampaania soovib seda muuta – anda inimestele koos lähedastega hea põhjus ja võimalus avastada Hiiumaad esimest korda,” ütleb kampaaniat eest vedava Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Tema sõnul on kampaania siht jõuda reisi- ja matkahuviliste peredeni, kellel pole olnud võimalust saart külastada ning näidata, kui lihtne, mõnus ja inspireeriv saab üks puhkusekogemus Eestis olla. Kampaanias saavad osaleda pered, mille ükski liige ei ole kunagi varem Hiiumaal käinud. Auhinnaks loositakse kuni 5-liikmelisele perekonnale välja terviklik reisipakett, mis sisaldab praamipileteid, majutust kaheks ööks, toitlustust, ekskursioone, külastusi Hiiumaa eriilmeliste huviväärsuste juurde ja atraktsioone. Võitjate reis saarele kulgeb oma transpordivahendiga, muud kulud katab Hiiumaa turismiklaster.

Peikel täpsustas, et kampaania eesmärk ei ole pelgalt loosiauhinna jagamine ja ühe perekonna saarele toomine, vaid tähelepanu juhtimine sellele, kui mitmekesist ja kvaliteetset puhkust Hiiumaa pakub. „Hiiumaa eripäraks on puutumatu loodus, vaikne elurütm, kohaliku pärandkultuuri autentsus ja võimalus kogeda midagi, mida suurlinnas lihtsalt ei kohta – olgu selleks inimtühjad kadakased rannad, tuletornid, mitmekülgsed maitseelamused, kultuurisündmused või hiidlased ise,“ kirjeldas Peikel.

Loosimises osalemiseks tuleb 30. maiks täita ankeet veebiaadressil hiiumaa.ee Võitja loositakse välja 5. juunil. Võidureis saab toimuma suve jooksul osapoolte kokkuleppel.

Lisainfo ja osalemine: www.hiiumaa.ee/esimest-korda-hiiumaal/

Kampaania korraldaja on Hiiumaa turismiklaster, mis loodi 2021. aastal eesmärgiga sooviga suurendada ettevõtjatega koostöös Hiiumaa kui merelise sihtkoha tuntust Eestis ja väljaspool. Hetkeseisuga on turismiklastril 50 liiget. Turismiklastri tegevust toetatakse maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest.