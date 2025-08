KALESTE KÜLA | Paradiisiotsijate pelgupaik

Kalestet teavad ju kõik peamiselt imeilusa supelranna, RMK moodsa telkimiskoha ja Tõnu Õnnepalu romaani “Paradiis” järgi. Eriti praegusel südasuvel on liiklus läbi küla keskpaiga alla mere äärde selline, et tolmujutt tuiskab. Aga Kalestel on ka teine – salaelu, mis varjub metsade ja mägede vahele.