Kalandusühendused soovivad suurendada hallhüljeste küttimiskvooti

Ettepaneku eesmärk on leevendada hüljeste põhjustatud kahjusid rannakalandusele. Viimastel aastatel on hallhüljeste arvukus jõudsalt kasvanud ja ulatub Läänemeres hinnanguliselt 60 000 isendini. See seab surve alla rannakalurid, kelle püügivahenditele ja saagile hüljeste tegevus olulist kahju tekitab. Eestis puudub kompensatsioonisüsteem, mis kaluritele täielikult kahjusid hüvitaks.