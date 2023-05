GALERII > Kalana sadama avamisel näitas ilmataat, et on hiidlane

Sõit Kärdlast Kõpu poole on osa Hiiumaa suvest. Täispargitud teeäär Kalana sadamas nii tavaline ei ole. Nüüd on siin jahisadam ja kõik hakkabki olema natuke teisiti.

Erinevalt esialgsetest ilmateadedest tervitas Kalana sadama avamisele kogunenud inimesi reedel pisut tuuline, kuid päikesepaisteline ja parajalt soe ilm. Õhtujuht Arno Kuusk ütleski avasõnades, et ilmataat on sellega tõestanud, et on hiidlane. Värskelt valminud sadamas oli 12 paati, nende seas Hiiu Ingel. Paatkond Kärdlast ütles, et neil oli sõit võtnud aega hommikul seitsmest päeval kella kolmeni, kuid merel oli ilm olnud üsna armutu – suurema osa ajast puhus tugev vastutuul. Kohal oli ka politseipaat, mis liikus Kalanast edasi Orjakusse, kus toimub täna Tuulekala festival. Teised seltskonnad ütlesid, et jäävad kas Kalanasse või lähevad Kärdlasse tagasi. Sadamakapten Enn Randmaa, kes juba 1989. aastast Kalana jahisadamast unistanud, ütles laval kõneledes: “Teate, kui hea tunne oli silduda! Uues Kalana sadamas. Oma paadiga.”