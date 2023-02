Käina Naiskoor avaldab vabariigi aastapäevaks uudisloominguna teose „Kodu“

Käina Naiskoor ja Ragne Rüütelmaa avaldavad 23.veebruaril kooriteose “Kodu”. Koorijuhina tegutsev hiidlane Ragne Rüütelmaa peab väga oluliseks panustamist kohalikku koorimuusikasse ja on väga tänulik, et kodusaarel on imeline võimalus ning toetus luua ja salvestada enda muusikat. Kooriteose “Kodu” on Ragne koostöös Kristiina Rebasega spetsiaalselt kirjutanud Käina Naiskoorile. Laulu sõnad väljendavad Hiiumaa armastust ja operaator Lennart Pihl on koostöös Ragnega kokku pannud tundliku muusikavideo, kus lisaks koorilauljatele on olulisel kohal Hiiumaa loodus. Lisaks koorile ilmestavad teost pianist Ariel Marksalu, viiuldaja Ingel Mättas ning sopranina soleerib Mariliis Tiiter. Salvestuse juures mängisid suurt rolli koorijuhid Külli Kiivet ja Ksenija Grabova, kes olid protsessis mentoriteks. Salvestus sai vōimalikuks tänu Eesti Kultuurkapitali, Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse ning Ingrid Purge toetusele. Videosalvestuse põhieesmärk on populariseerida koorimuusikat Hiiumaal, et kasvaks kooride ja koorilauljate arv. Käina Naiskoori järgmine väljakutse on märtsis toimuv Nais- ja neidudekoori võistulaulmine.

Head Eesti vabariigi aastapäeva ja jätkuvat Hiiumaa muusika-aastat!