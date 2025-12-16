Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

SPORT

KABEVÕISTLUS | Selgusid parimad noored kabetajad

10. detsembril toimusid Hiiumaa Spordikeskuses 1.–6. klasside Hiiumaa meistrivõistlused kabes.

Avatar photo
1-6. klasside Hiiumaa meistrid kabes. | Foto: Häli-Herta Haavapuu

Meistrivõistlustel osales kokku 37 noort kabemängijat, kes võistlesid kolmes vanuseklassis: mikrokadetid, pisikadetid ja minikadetid.

