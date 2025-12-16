KABEVÕISTLUS | Selgusid parimad noored kabetajad

Meistrivõistlustel osales kokku 37 noort kabemängijat, kes võistlesid kolmes vanuseklassis: mikrokadetid, pisikadetid ja minikadetid.
Viskoosa SK pidas 14. detsembril Rapla Sadolini spordihoones oma 2025. aasta viimase kohtumise Rapla liigas, kus tuli tunnistada spordiklubi Bändidos paremust tulemusega 4:9.
Täna avanes Kassari kabeli juures haruldane vaatepilt, kui vahetati ära kabeli tornikiiver.
Taaskord viis Ain Anger hiidlased oma kontserdiga maailma muusikapealinnade sekka kõrvuti New Yorgi ja Milanoga.
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.