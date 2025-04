JUHTKIRI | Protsendid ja „kollased sildid“

Trumpi tollisõja mõjude kogu ulatust ei suuda majandusteadlasedki veel hetkel hinnata, sest tollide ja vastutollide protsendid hüppavad suurtel kiirustel ja hulgakaupa üles-alla, sõltuvalt sellest kas ja kui palju teised riigid Trumpiga tollide üle kouplema hakkavad.

Kui Euroopa Liidule kehtestatud 20%ne tollimaks takistab siin mandril toodetud kaupade pääsu USA turule, siis lühiajaliselt võib juhtuda hoopis see, et siinsele tarbijale muutuvad kaubad soodsamaks. Samal ajal ähvardavad Euroopa turgu üleujutada teistest suurtest ekspordiriikidest – näiteks Hiinast, Jaapanist ja Indiast – ümber suunatud kaubad, mis samuti seisavad USAs silmitsi järskude kaubandustõketega. See täiendav ülemaailmne pakkumislaine võib veelgi suurendada kättesaadavust ja tugevdada hinnasurvet kogu mandril.

Kui USA nõudlus väheneb, võivad varud Euroopas ja mujal kuhjuda. See tähendab, et siseturul on rohkem kaupu, mis omakorda võib tuua kaasa allahindlusi ja madalamaid hindu Euroopa tarbijatele.

„Kollaste siltide“ allahindlusprotsendiga hinnad võivad toidupoes kolida tavahinna riiulitele.

Teisisõnu võib välisnõudlust nõrgestav kaubandusšokk – iroonilisel kombel – lühiajaliselt tuua Euroopa tarbijatele soodsamaid hindu. Madalama hinnaga võib saada ravimeid, autosid, rõivaid, aga ka toidukaupu ja jooke. Hinnasurve leeveneb ka energias – näiteks on langenud toornafta ja maagaasi hinnad. Ka kartus, et euro nõrgeneb ja tõstab importkaupade hinda, pole seni täitunud – vastupidi, euro on tugevnenud.

Kokkuvõttes moodustavad USA tooted Euroopa tarbijate ostukorvides väiksema osa kui vastupidi. Euroopa tarbijad võivad üllatuslikult sattuda muidu kibedas ülemaailmses kaubandussõjas võitjate poolele.

See tähendab, et „kollaste siltide“ allahindlusprotsendiga hinnad võivad toidupoes kolida tavahinna riiulitele. Vähemalt mõneks ajaks.