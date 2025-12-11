Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Praamisõidu hinnapoliitika vajab pikka vaadet

Praamipileti hind on teema, mis tekitab emotsioone. Peaasjalikult kehvemaid, sest kellele meeldib, kuidas jälle mingi hind tõuseb. Rääkimata põhimõttelisest küsimusest, kas, kellelt ja kui palju üldse peaks ülesõidu eest raha küsima.
Avatar photo

Seekord paistavad asjad olevat veidi teisiti. Hinnatõusu otsust ei saadeta sirgjooneliselt ülevalt alla, vaid proovitakse vähemalt näiliselt läbi rääkida. 

Ministeerium pakub vähemalt ühte präänikut: rohkem reise, aga veidi kallim pilet. Hiljutisel Hiiumaa majandusfoorumil  jäi peetud paneelis samuti pidama arvamus, et selline lähenemine oleks vastuvõetav. Sama tõdeb ka vallavanem. 

Kuid tegelikult võiks pilti vaadata veidi laiemalt kui lihtsalt kallim-odavam, rohkem-vähem ja mõelda, kuidas üldse saaks praamipiletite hinnapoliitikat muuta loogilisemaks, läbipaistvamaks ja muistlikumaks.

muistlik <`muistliku ~ `muistligu, `muistlikku> mõistlik ▪ vana oln nii `muistlĭk mees, pole kinnegĭlĕ `rεεkĭn vana olnud nii mõistlik mees, ei rääkinud kellelegi Phl;

Allikas: Hiiu sõnaraamat/ Eesti Keele Instituut

Kindlasti tasuks arutada hinnakoefitsientide, paindliku hinnastamise, püsisoodustuste laienemise ja pika vaate üle. Ettevõtjad on ju korduvalt rõhutanud, et nende jaoks on ülioluline teada, mida on oodata aasta või kahe pärast. Et ei juhtuks üllatusi, kus äkki teatatakse hinnatõusust, graafikumuutusest või teab millest veel, mis saarel elades mõjutab ettevõtet vaat, et kõige enam. 

Arutelu juures on veel üks küsimus. Kas Hiiumaa, Muhu ja Saaremaa suudavad seljad kokku panna ning ühiselt oma mõtteid läbi ministeeriumi ellu viia. Praegu tundub küll, et nii mõneski punktis on saarte vaated olukorrale erinevad. Saarlased lisareise väga ei taha, aga piletihinna tõusu mõju näevad väga katastroofilisena. Kuuldavasti olid Saaremaa ettevõtjad ministeeriumiga kohtudes üsna reljeefselt selgeks teinud, mida nad nendest plaanidest arvavad. 

Üks on aga selge. Tasuta sõitu ei tule ja hind tõuseb ükskord nii või teisiti. Praegu tundub olevat pall omavalitsuste käes ning saab näha, kas mängitakse kombinatsioon punktiks või lõpeb kõik omaväravaga.

 

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KASULIK TEADA

JÕULUPUU AEG | Pühadepuu tahab juua liiter vett päevas

Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda,...

4 tundi ago

UUDISED

VAATA JÄRELE | Hiiumaa vallavolikogu istung 11. detsembril

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.

5 tundi ago

UUDISED

TUNNUSTUS | Monika Reppo sai doktoriõppe eripreemia

Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.

7 tundi ago

UUDISED

UUS VÄIKESAAR | Saarnaki laid saab uue staatuse

Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027....

7 tundi ago