DIGILEHT | Hiiu Leht 11. detsembril

Hiiu Leht 11. detsembril
- Juhtkiri | Praamisõidu hinnapoliitika vajab pikka vaadet
- Arvamus | Üheskoos loome saare tuleviku
- Arvamus | Kas uus kultuurikeskus peab tingimata jääma vanale kohale?
- Tänavaküsitlus | Kas kuusk on juba toas?
- Piltuudis | Glögikohvikute päev tõi mõnusa jõulumeeleolu
- Uudis | Hiiumaa vallavanemana jätkab Hergo Tasuja
- Uudis | Ministeerium pakub piletihinna tõusule vastu lisareise
- Uudis | Hiiumaal registreeriti sel aastal 30 puugihaiguse juhtu
- Uudis | Hiiumaa Gümnaasiumis avanevad Kood/Jõhvi kursused
- Uudis | Tiit Reisid ja Hiiu Leht viivad taas teistmoodi Saaremaale
- Uudis | Vallavalitsus andis tuletornid ajutiselt muuseumi hallata
- Politsei | Liikluses paistsid silma kihutajad ja telefonikasutajad
- Kultuur | Valev Seina teos rändas muuseumisse
- Kultuur | Kõrgessaarest päästetud klaver ärkab ellu
- Sport | Triinu Schneider: Hiidlane peab oskama ujuda
- Sport | Noortele korvpalluritele tuli Riiast kolm võitu
- Persoon | Valdek Elmi: Las mu pillimäng räägib minu eest
- Kiri saarelt | Kolmekümne neljas kiri
- Reportaaž | Kino peab saama! Kasvõi omast lollusest
- Toit | Eksperiment: Kuidas maitseb piparkook 16. sajandist?
- Loodus | Läänesaarte ainus puuvõõrik kasvab Kõpus
- Kasulik teada | Pühadepuu tahab juua vähemalt liiter vett päevas
- 25 aastat tagasi | Hobusega uude aastasse