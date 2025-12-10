DIGILEHT | Hiiu Leht 11. detsembril

Jälgi meid
Hiiu Leht 11. detsembril
  • Juhtkiri | Praamisõidu hinnapoliitika vajab pikka vaadet
  • Arvamus | Üheskoos loome saare tuleviku
  • Arvamus | Kas uus kultuurikeskus peab tingimata jääma vanale kohale?
  • Tänavaküsitlus | Kas kuusk on juba toas?
  • Piltuudis | Glögikohvikute päev tõi mõnusa jõulumeeleolu
  • Uudis | Hiiumaa vallavanemana jätkab Hergo Tasuja
  • Uudis | Ministeerium pakub piletihinna tõusule vastu lisareise
  • Uudis | Hiiumaal registreeriti sel aastal 30 puugihaiguse juhtu
  • Uudis | Hiiumaa Gümnaasiumis avanevad Kood/Jõhvi kursused
  • Uudis | Tiit Reisid ja Hiiu Leht viivad taas teistmoodi Saaremaale
  • Uudis | Vallavalitsus andis tuletornid ajutiselt muuseumi hallata
  • Politsei | Liikluses paistsid silma kihutajad ja telefonikasutajad
  • Kultuur | Valev Seina teos rändas muuseumisse
  • Kultuur | Kõrgessaarest päästetud klaver ärkab ellu
  • Sport | Triinu Schneider: Hiidlane peab oskama ujuda
  • Sport | Noortele korvpalluritele tuli Riiast kolm võitu
  • Persoon | Valdek Elmi: Las mu pillimäng räägib minu eest
  • Kiri saarelt | Kolmekümne neljas kiri
  • Reportaaž | Kino peab saama! Kasvõi omast lollusest
  • Toit | Eksperiment: Kuidas maitseb piparkook 16. sajandist?
  • Loodus | Läänesaarte ainus puuvõõrik kasvab Kõpus
  • Kasulik teada | Pühadepuu tahab juua vähemalt liiter vett päevas
  • 25 aastat tagasi | Hobusega uude aastasse

