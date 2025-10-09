Jälgi meid
JUHTKIRI | Oleks narr võimalus raidu lasta

Juba esmaspäeva hommikul kell üheksa algavad e- ja eelvalimised. Kohalikud valimised kulmineeruvad päris valimispäevaga pühapäeval, 19. oktoobril. Hiiu Lehe soovitus on lihtne ja selge: minge kindlasti valima, aga valige targalt.

Valimine ei ole pelgalt kohustus, vaid võimalus – ja seda võimalust oleks tõesti narr kasutamata jätta. Kui me ei hääleta, otsustavad meie eest teised. Kui hääletame, siis osaleme ise selles, milline saab olema Hiiumaa nägu järgmised neli aastat.

Seekord on volikogusse kandideerijaid arvuliselt pisut vähem kui 2021. aastal: toona pürgis volikogu 23 kohale 112 kandidaati, seekord 102. Erakondade nimistus suuri muudatusi pole, oma kandidaadid on välja pannud Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraadid, EKRE, Keskerakond, Eesti 200. Uustulnuk on Parempoolsed. Nii nagu neli aastat tagasi, saab ka sel korral valida kandidaadi valimisliidust Ühine Hiiumaa ning Aivar Viidik, kes eelmistel valimistel pürgis volikokku Reformierakonna ridades, üritab seekord sisse saada üksikkandidaadina. 

Reformierakond läheb Hiiumaal valimistele täisnimekirjaga, kus on 23 inimest – sama palju, kui on vallavolikogus kohti. Veidi lühemad nimekirjad on Isamaal ja sotsidel, vastavalt 22 ja 21 inimest. 

Keskerakonna nimekirjas kandideerib 4 inimest, Eesti 200 nimekirjas 3 ja Parempoolsetel 2 kandidaati. Valimisliit Ühine Hiiumaa on esindatud 18 kandidaadiga. 

Raidu läheb hääl siis, kui valima ei minda, aga ka siis, kui usaldatakse tühje lubadusi ja helkivaid loosungeid.

Nagu alati, on lubadusi palju ja sõnad kaunid. Ent enne otsuse tegemist tasub endalt küsida: kes neist inimestest on oma varasemates tegudes Hiiumaa ja hiidlaste eest tegelikult seisnud? Kes on olnud kohal, kui vaja? Kes on lubadusi pidanud – ja kes on need lihtsalt unustanud?

Suisa piinlikku ja pikka poriloopimist pole valimiskampaanias õnneks olnud kui mõned torked välja arvata. Hiiu Leht loodab, et ka valimisnädalasse jäävad arutelud on ilma käsikähmluseta täiesti võimalikud ning eri maailmavaatega kandidaadid suudavad üksteist austada ja Hiiumaa eest seistes tunnistada, et on ühes või teises küsimuses vastasega nõus. Mõelgem teemadega kaasa ja ärge laske ennast lihtsalt sõnavooluga kaasa viia.

Hiiu Leht ei ütle teile, kelle poolt hääletada, aga paneb südamele: ärge jätke oma häält kasutamata. Raidu läheb hääl siis, kui valima ei minda, aga ka siis, kui usaldatakse tühje lubadusi ja helkivaid loosungeid.

Valija saab öelda oma arvamuse valimise ajal ja sellest võimalusest ei tohi kergekäeliselt loobuda. Igast häälest oleneb, kes meie saart järgmised neli aastat juhivad. Valige inimesed, keda tõesti usaldate Hiiumaa asja ajama.

 

`raidama <`raidada ~ `raida ~ `raita`raidabraiskama ▪ `raidas raha möne `aastaga ää Käisuure tüki riiet εε `raidăn on suure tüki riiet ära raisanud Phl

Allikas: Hiiu sõnaraamat / Eesti Keele Instituut

