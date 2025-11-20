JUHTKIRI | November, tüllkardina taga

Olin just jutustanud Hiiu Lehe tegemistest rahvusvahelisel ajakirjanduskonverentsil Prahas, kus 40 väljaande seas kogu Euroopast üsna omanäolisena välja paistsime. Ainus saare “uudistemaja”, üks väheseid, mis oma põhitegevusega ka kulude-tuludega tasa tuleb. Kaugete paikade kolleegidele oma tegemistest rääkimine aitas ka enda jaoks siinse lehe rolli paremini mõtestada – olla kogukonna siduja, identiteedi hoidja ja looja, tuletorn saarega seotud aga eemal viibijate jaoks. Selle juures on meie toimetuse inimeste tegevus nii tööl kui väljaspool seda määrav.

Suvine sündmusterikas ja helge saareelu on novembris argisem ja pimedam. Saab mõelda, plaane teha, võtta aega pikkade jutuajamiste jaoks. Kui suure linna meelelahutus kandikul kätte ei tule, peab ise tegema. Novembri sammuväljakutse, mille Hiiu Lehe Eike koos sõbrannaga algatas, on üks selline panus – üle 200 inimese pimedal ja külmal ajal õue liikuma saada! Nii võib see hiidlaste tervena elatud aastate arv ülejäänud Eestil veelgi eest ära joosta.

Pimedal ajal vaatame sügavamale. Suvine paradiisisaare tüllkardin on körvale lükatud ja päris mured paistavad selgemini.