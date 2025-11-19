DIGILEHT | Hiiu Leht 20. novembril

Hiiu Leht 20. novembril
- Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas
- Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites
- Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna
- Arvamus | Segadus Eesti hariduses: sisu jääb tagaplaanile
- Tänavaküsitlus | Kas sul on kodus kriisivarud?
- Uudis | Luidja külas hukkus elumaja tulekahjus mees
- Uudis | Siilatsi ja Normanni teetüli jätkub
- Uudis | Töötukassa juht Gert Tiivas Hiiumaal
- Uudis | Koalitsiooni plaanid
- Uudis | Sõnajala tööstusala teetüli
- Uudis | Pea pool lasteaia ehitusrahast tuleb riigitoetusena
- Uudis | Selgusid valimisliidu Ühine Hiiumaa ja üksikkandidaadi Aivar Viidiku kampaaniakulud
- Uudis | Kaks hiidlannat on nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale
- Uudis | Hiiumaa sündide arv on tõusuteel
- Uudis | Sotsiaalkeskuse juhataja leiti kolmandal katsel
- Uudis | Hiiumaa elanikud võrulastest 12 aastat tervemad!?
- Uudis | Suhete hoidmist saab õppida
- Uudis | Rahvusvaheline huvi Hiiumaa vastu ei rauge
- Politsei | Liiklusest kõrvaldati neli joobes juhti
- Teema | Kui kaitstud on Hiiumaa?
- Sport | Ylipall tõi Hiiumaale 400 tudengit
- Sport | Eesti Purjetamise Liit tunnustas hiidlasi
- Kultuur | Sõda, mis puudutab kõiki
- Persoon | Doktor Susi tegi äkilise karjääripöörde ministeeriumitöölt perearstiks
- Lapsesuu | Andsime martidele õuna – ei hakanud nii palju kommi ka andma!
- Kasulik teada | Sügisene hiiretõrje – kass või lõks?
- Külalugu | Kiire interneti küla Nõmba lubab käia Stockholmi ülikoolis
- Loodus | Jugapuud Kassari lehtmetsas
- 25 aastat tagasi | Kaamerad tulevad hiidlastele pätipüüdmisel appi