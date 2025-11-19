Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 20. novembril

Hiiu Leht 20. novembril
  • Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas
  • Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites
  • Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna
  • Arvamus | Segadus Eesti hariduses: sisu jääb tagaplaanile
  • Tänavaküsitlus | Kas sul on kodus kriisivarud?
  • Uudis | Luidja külas hukkus elumaja tulekahjus mees
  • Uudis | Siilatsi ja Normanni teetüli jätkub
  • Uudis | Töötukassa juht Gert Tiivas Hiiumaal
  • Uudis | Koalitsiooni plaanid
  • Uudis | Sõnajala tööstusala teetüli
  • Uudis | Pea pool lasteaia ehitusrahast tuleb riigitoetusena
  • Uudis | Selgusid valimisliidu Ühine Hiiumaa ja üksikkandidaadi Aivar Viidiku kampaaniakulud
  • Uudis | Kaks hiidlannat on nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale
  • Uudis | Hiiumaa sündide arv on tõusuteel
  • Uudis | Sotsiaalkeskuse juhataja leiti kolmandal katsel
  • Uudis | Hiiumaa elanikud võrulastest 12 aastat tervemad!?
  • Uudis | Suhete hoidmist saab õppida
  • Uudis | Rahvusvaheline huvi Hiiumaa vastu ei rauge
  • Politsei | Liiklusest kõrvaldati neli joobes juhti
  • Teema | Kui kaitstud on Hiiumaa?
  • Sport | Ylipall tõi Hiiumaale 400 tudengit
  • Sport | Eesti Purjetamise Liit tunnustas hiidlasi
  • Kultuur | Sõda, mis puudutab kõiki
  • Persoon | Doktor Susi tegi äkilise karjääripöörde ministeeriumitöölt perearstiks
  • Lapsesuu | Andsime martidele õuna – ei hakanud nii palju kommi ka andma!
  • Kasulik teada | Sügisene hiiretõrje – kass või lõks?
  • Külalugu | Kiire interneti küla Nõmba lubab käia Stockholmi ülikoolis
  • Loodus | Jugapuud Kassari lehtmetsas
  • 25 aastat tagasi | Kaamerad tulevad hiidlastele pätipüüdmisel appi

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 20.11.2025 (49)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

ARVAMUS

SEGADUS HARIDUSES | Hariduse sisu jääb tagaplaanile

Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et...

UUDISED

KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi...

UUDISED

NAGU UUS | Leigri peamasinate hooldustööd on tehtud

Alates 20. oktoobrist kuni 18. novembrini teostati parvlaevale Leiger hooldustöid, mille käigus vahetati ükshaaval välja peamootorid. Tööde teostamise ajal asendas Leigrit parvlaev Regula. TS...

