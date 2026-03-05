Jälgi meid
HLREIS

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Märgates rohkem kui kord aastas

Naistepäev on üks neist tähtpäevadest, mis kõigil meeles ja kalendrisse märgitud. Mida aeg edasi, seda vähem on see päev kaetud meeleoludega, mis olid moes rohkem kui 40 aastat tagasi. Ideoloogilisest tööriistast on saanud lihtsalt märkamise päev. Võib-olla ka põhjus pidutsemiseks, kuigi selleks pidavat põhjuse alati leidma.

Avatar photo
Kuula artiklit

Lilled, head sõnad, väikesed kingitused ja tähelepanu, mis tolle päevaga kaasas käivad, on kõik tore ja vajalik. Ent igal aastal kerkib paratamatult küsimus, miks vaid ühel päeval aastas? 

Sageli märkamegi neid inimesi alles siis, kui kalendris on vastav märge. 

Naistepäev on üks nendest päevadest, mis tuletab meelde, et tuleb märgata ja väärtustada inimesi, kes meie ümber iga päev tegutsevad, hoolivad ja vastutavad. Olgu nad siis sõbrad, naised, mehed, vanavanemad või veel keegi, kellel on taoline tähtpäev kalendrisse märgitud. 

Siis räägimegi tänust, hoolimisest ja austusest. Kuid tegelikult ei ole hoolimine ja märkamine ju midagi, mida peaks reserveerima vaid ühele päevale aastas.

Lilled 8. märtsil on ilus liigutus. Aga sama ilus on ka kallistus 15. juunil, õlalepatsutus 30. oktoobril või naaratus 22. jaanuaril. 

Kas me märkame üksteist üldse piisavalt? 

Kiire elu, töö, kohustused ja mured kipuvad tähelepanu endale tõmbama ning inimesed meie kõrval jäävad vahel justkui iseenesestmõistetavaks. 

Aga hea sõna, väike tunnustus või lihtne tähelepanek, et keegi on midagi hästi teinud, ei maksa ju tegelikult midagi.

Sõda on maailmas veelgi suuremad tuurid üles võtnud. Seda enam on vaja ühtehoidmist, toetamist, hoolimist, tähelepanu ja märkamist. 

Naistepäeva taolised päevad võiksid olla pigem meeldetuletused kui eesmärk omaette. Meeldetuletus, et hoolivus ja märkamise oskus ei peaks olema kalendris kirjas. 

Kui me suudaksime kasvõi natuke rohkem märgata, oleks igapäevaelu märksa soojem ja inimlikum.

Lilled 8. märtsil on ilus liigutus. Aga sama ilus on ka kallistus 15. juunil, õlalepatsutus 30. oktoobril või naaratus 22. jaanuaril. 

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

HARDA ROOSNA 70 | Hardat kannustab vajadus maailma parandada

Veerand sajandit ajakirjanikutööd teinud Harda Roosna jõudis eile, 4. märtsil, 70. verstapostini. Lehetööle tõmbas ta lõplikult joone alla eelmise aasta lõpus. Tagasi vaadates ütleb,...

2 tundi ago

UUDISED

SAADI TOETUSRAHA | Hiiumaa sai muinsuskaitserahast veerand miljonit eurot

Muinsuskaitseameti tänavuses tähtajalises toetuste voorus jagati mälestiste korrastamiseks üle Eesti 4,33 miljonit eurot. Hiiumaale eraldati sellest 254 207 eurot. Raha said neli objekti, kuid...

3 tundi ago

UUDISED

ARENDATAKSE JÄÄTMEJAAMA | Hiiumaa jäätmejaam sai 134 344 eurot toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist kokku 4,9 miljoni euroga Tartu linnas ning Viimsi, Kuusalu, Hiiumaa, Anija, Kastre ja Saaremaa vallas.

3 tundi ago

UUDISED

PARANDATAKSE TEENUST | Hiiumaa vald soetab viis iseteeninduslikku raamatukappi

Hiiumaa vald on koostanud projekti „Hiiu maakonna rahvaraamatukogude iseteenindusvõimaluste arendamine“, mille eesmärk on parandada raamatukoguteenuse kättesaadavust üle kogu saare.

5 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×