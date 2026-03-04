Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 5. märtsil

Hiiu Leht 5. märtsil
  • Juhtkiri | Märgates rohkem kui kord aastas
  • Arvamus | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus
  • Arvamus | Kärdla Kooli kogukond seadis sihte aastaks 2030
  • Repliik | Keskväljaku edu võti peitub suhtlemises
  • Tänavaküsitlus | Kas peaks olema rohkem riigipühasid ja vabu päevi?
  • Uudis | Hiidlased saatsid Ukrainasse kiirabiauto
  • Uudis | Hiiu Lehe artikleid saab nüüdsest kuulata
  • Uudis | Kassaris mõõdeti lume paksuseks 29 sentimeetrit
  • Uudis | Hiiumaa sai muinsuskaitserahast veerand miljonit eurot
  • Uudis | Hiiumaa-Saaremaa jääteed kasutas ligi 2500 sõidukit
  • Uudis | Mõttelaboris arutleti keskväljaku tuleviku üle
  • Uudis | Hiiumaa ja Saaremaa said arenguks üle nelja miljoni euro
  • Uudis | Palade kooli üllatati uute nõuetega
  • Uudis | Naaditeater toob suvelavastuse Tahkuna tuletorni
  • Uudis | Toomas Tarkmehe suurte sõnumitega väike raamat mahub kõikjale kaasa
  • Uudis | Esimesed kevadekuulutajad saabusid saartele
  • Sport | Vello Jürjost rääkiv film ootab hooandjas toetajaid
  • Sport | Oolup ja Padu jäid jääpurjetamises medalist sammu kaugusele
  • Sport | Selgusid noorte talvised kergejõustikumeistrid
  • Reportaaž | Vilkurite saatel öisel Hiiumaal
  • Kiri saarelt | Rabasaarel piisavalt kaua vaikuses istudes leiavad paljud mured lahenduse
  • Persoon | Hardat kannustab vajadus maailma parandada
  • Ajalugu | Hüvastijätt Suuremõisa aiaga
  • Naistepäev | Hiiumaa mees on praktiliselt romantiline
  • Meile kirjutatakse | Jalgrattamatk ümber Väinamere üle jääteede ja saarte
  • 25 aastat tagasi | Sajad luiged leidsid lahtise vee

