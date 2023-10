JUHTKIRI | Köikse köiksemad külad

Viimase rahvaloenduse järgi on Hiiumaal 182 küla, kaks alevikku ja üks linn. Igaühel neist oma lugu, mille sees veel väga palju erinevaid lugusid.

On külasid, mis suuremad ja seeläbi tuntumad. Mõnes jällegi polegi väga elanikke, aga hakkab silma mõne tegevusega või kasvõi sellega, et küla aina kasvab ja areneb. Või vastupidi – jääb aina tühjemaks. Seesamune rahvaloendus näitab, et 57 külas Hiiumaal on alla kümne elaniku.

Mõnes külas on seltsi- ja kogukonnaelu ärksam ja küla loodki ehk raamatukaante vahele kirja pandud ja järeltulevatele põlvedele säilitatud. Teisalt on külasid, mille lugusid ei tea keegi.

Ega lugu ei ole vaid mälestus. Lugu on ka see, kuidas ühes või teises külas läheb just praegusel hetkel, mis juba viiv hiljem on ajalugu.

Hiiu Leht avab tänases lehes sarja, mis vaatabki, kuidas Hiiumaa külades elatakse. Iga küla on millegi poolest eriline ja nii püüame leida igast külast selle, millega just nemad võiksid silma paista. Mille poolest on nemad see köikse köigem.

Otsa teeb lahti Külaküla küla lugu. Lood selle-aastasest sirmiku-uputusest, kägistavast luuderohust, seitsmest Moskvitšist või aastaringi paljajalu käinud külamemmest on kirja saanud.

Arvestades, kui palju on saarel külasid, saame me neid läbi käia kaua-kaua. Ja kui Sina, hea lugeja, oskad soovitada, millisesse külla ajakirjanik võiks varsti minna, anna lahkelt teada.

Hakkame koos minema.