JUHTKIRI | Köik tahtvad puhata

Ja seda jühtub ka, et möne puhkajal leheb vahest meelest ee, et teised tahtvad ka puhata. Eks sennest saab aru ka, sest et iga randas vöi telkimise kohtas pole ju reegleid ülesse pandut ja isegit kui oleks, kis see neid lugeda ikka viitsib.

Koerad aa tored loomad. Sii pole kahtlustkid. Aga kui sa näiteks meres ujud ja parjate samal aal tuleb mere eere seltskond, killel aa vasigasuurune lahtine koer kaasas, siis keib küll möte läbi, et äi tee kui kaua seel merevees jäksab olla. Sest vee seest välja tulla äi jülgu. Peremihe jütu järgi aa ta koer söbralik ja killegile kunagid midad äi tee, a loom aa siiskid loom. Sa´p saa taaga kätt suruda ja kokkuleped tehja, et nüid äi hammusta. Üsna selge ka, et koer tahab randas joosta ja hüpata. Kui metsast siga vöi pöder välja kargab, siiss pole töösti midat tehja, aga koerad vöiks siiskid kinni panna, kui teised inimest ka randas aa.

Kui katsuks ikka sedasi puhata, et teised ka puhata saavad.

Päivitamise aa arstid nüid küll ee keelan, aga naa mönus oleks pärast pitka vihmast ja jahed sui algust ennast päikse kees soojenda. Kasvöi natust aega. Eriti kui jühtud leidma möne söuse ranna, kus saadkid täitsa oma ette olla. Ja Hiiumaal aa see isegid keset suve täitsa vöimalik. Paned pitka ja äkisti kuuled pörinad. Nat suur parm oleks olevad. Teed silmad lahti ja so kohal lennab droon. Önneks ilma laskemoonata, aga mine tee kille oma see aa ja kis so pilte pärast vahib. Droon aa tore mänguasi küll, aga kas sennega peeb jüst randas pilti tegema?

Telkimine aa ka tore. Mötled, et söidaks vöi matkaks öige Hiiumaa teise otsa, paneks telgi ülese, keedaks kohvi ja suppi ja vaadaks, kuidas päiges merde vaub. Aga so körval platsi peel aa mütu pered. Mootsad grillid tossavad, muusiga üürgab ja köva jömin keib. Eks sennest saab ka aru, et kui sa riigi teise otsast vöi isegid teise riigist naa kaugele tuln oled, tahad mihe moodi löögastuda. Aga randas vöiks köige valjem heel olla mere oma.

Köik nee lood aa möne peeva sees päriseld jühtun, nee pole mitte välja möteldud. Kui katsuks ikka sedasi puhata, et teised ka puhata saavad.

Kirjudas Raul Vinni,

hiiu keelde pani Järvi Kokla.