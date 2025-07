KUHU MINNA | Tule ja tee parima lõhnaga tööd maailmas

Lavendlit saab koju kaasa korjata MTÜ Jääk ja Praak paberkottidesse, millega on iga korjaja abiks materjalide taaskasutusele. Pakendid on valmistatud erinevatest tööstusülejääkidest ja praaktoodangust ning neid aitavad valmistada Hiiumaa erivajadustega inimesed. “Meile meeldib, et saame panustada ringmajandusse, olla sealjuures keskkonnasõbralik ja toetada ka erivajadustega inimesi,” kinnitas Lavendlitalu perenaine Birthe Liivandi.