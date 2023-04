Juhtimisaudit soovitab: Hiiumaa valda tuleks muuta

Vallavalitsuse tellitud audit ei ütle üheselt, et osavallad tuleks kaotada, kuid soovitab suurendada vallavolikogu strateegilise juhtimise rolli ning anda ülevallaline juhtimine vallavalitsuse kätte.

Rivo Noorkõivu juhtimisel OÜ Geomeedia läbi viidud auditiga otsiti vastust küsimusele, milline peaks olema vallas kõige mõistlikum juhtimine valla tervikliku arengu osas. Vallavanem Hergo Tasuja viitas Hiiu Lehele auditi tulemusi tutvustades, et vallavõimu koalitsioonilepingus on kirjas osavaldadega jätkamine ja eesmärk on tõhustada valla juhtimist.