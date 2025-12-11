Jälgi meid
KASULIK TEADA

JÕULUPUU AEG | Pühadepuu tahab juua liiter vett päevas

Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda, et puu vajab värskuse säilitamiseks vett.
Jõulukuuski hakati põhu ja õlgede asemel tuppa tooma 19. sajandil, kui Kärdla vabrikutöölised endale puhtad ja suitsuvabad majad said. | Foto: HKM:Fp804:1F3138

Käes on jõulupuude tuppatoomise aeg. Tänapäeval on kõigil võimalus osta endale poest meelepärane jõulupuu. Valikus on erinevaid kuuski ja näiteks ka nulgi, kes veidi eksootikat ihkab. 

