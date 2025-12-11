Käes on jõulupuude tuppatoomise aeg. Tänapäeval on kõigil võimalus osta endale poest meelepärane jõulupuu. Valikus on erinevaid kuuski ja näiteks ka nulgi, kes veidi eksootikat ihkab.
KASULIK TEADA
JÕULUPUU AEG | Pühadepuu tahab juua liiter vett päevas
Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda, et puu vajab värskuse säilitamiseks vett.
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
UUDISED
Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.
UUDISED
Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027....
JUHTKIRI
Praamipileti hind on teema, mis tekitab emotsioone. Peaasjalikult kehvemaid, sest kellele meeldib, kuidas jälle mingi hind tõuseb. Rääkimata põhimõttelisest küsimusest, kas, kellelt ja kui...