Jälgi meid
Ttstuudio 21-28.11

UUDISED

JÕULULEHT 2025 | Ilmus Hiiu Lehe tasuta jõululeht

Jõululeht on suunatud Hiiumaa isetegijate ja nende toodangu tutvustamisele, et nii kohalik kui ka külaline saaks osta kingitused kuuse alla meie saare pealt.
Avatar photo
Hiiu Lehe Jõululeht

Jõululeht on kõigile tasuta vaatamiseks üleval Hiiu Lehe veebis.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Kärdla linna jõulukuusk tuli tänavu Linnumäe külast

Kärdla Keskväljakule püstitatud jõulukuusk toodi sel aastal Linnumäe külast, valla maalt.

3 tundi ago

POLITSEI

UUS PETUSKEEM | Kelmid saadavad DPDga päris pakke

Politsei hoiatab, et levimas on uus petuskeem, kus inimeselt nõutakse paki eest lunaraha, peale raha maksmist tuuakse pakk küll kohale, kuid pakk on tühi.

3 tundi ago

UUDISED

VALITI JUHATUS | Reformierakonna Hiiumaa piirkonnajuhina jätkab Evelin Lehtsaar

Reede õhtul Emmaste Teemajas toimunud Reformierakonna Hiiumaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonnajuhiks tagasi Evelin Lehtsaar.

1 päev ago

LOODUS

PÄRIS EHTNE | Jugapuud Kassari lehtmetsas

Jugapuude saar Kassari – kõlab nagu väljamõeldis. Esiteks, Kassarit ei loeta enam saareks – olgu sellega kuidas on, aga jugapuud kasvavad Kassaris igatahes. Inimese...

1 päev ago