JÄRSK LANGUS | Kärdla lennujaama reisijate arv kukkus kivina

Kärdla lennujaama läbis 2025. aastal 11 909 reisijat, mida on 3398 võrra vähem kui 2024. aastal, mil reisis kokku 15 307 inimest ning isegi vähem 2022. aastast, kui lendas veel väiksem lennuk. Reisijate arvu märgatava languse põhjuseks on suurima tõenäosusega järsk piletihinna tõus möödunud aasta veebruaris.
Lennureisijad ja NyxAir lennuk Kärdla lennuväljal. | Harda Roosna

Reisijate arvult oli rekordaasta aga 2023, kui Tallinna-Kärdla lennuliinile toodi suurem lennuk ja mil Kärdla lennujaam teenindas 16 181 reisijat. Veel aasta varem, 2022. aastal, oli reisijate arv 12 004.  

