Reisijate arvult oli rekordaasta aga 2023, kui Tallinna-Kärdla lennuliinile toodi suurem lennuk ja mil Kärdla lennujaam teenindas 16 181 reisijat. Veel aasta varem, 2022. aastal, oli reisijate arv 12 004.
UUDISED
JÄRSK LANGUS | Kärdla lennujaama reisijate arv kukkus kivina
Kärdla lennujaama läbis 2025. aastal 11 909 reisijat, mida on 3398 võrra vähem kui 2024. aastal, mil reisis kokku 15 307 inimest ning isegi vähem 2022. aastast, kui lendas veel väiksem lennuk. Reisijate arvu märgatava languse põhjuseks on suurima tõenäosusega järsk piletihinna tõus möödunud aasta veebruaris.
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus alustas uut aastat ümberkorraldatud struktuuriga.
SISUTURUNDUS
Igal aastal alustavad inimesed juba varakult otsinguid, et leida ideaalne jõulukingitus, mis üllataks ja rõõmustaks nende lähedasi.
UUDISED
Selgusid Kaheksakand 2025 nominendid, kelle hulgas on kategoorias aasta tegu nomineeritud ka juuni alguses avatud ja uuenduskuuri läbinud Käina huvi- ja kultuurikeskus.
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm püsib talvisel lainel. Suurt lumelisa oodata pole, kuid üht-teist siiski tulemas on.