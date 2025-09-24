Jälgi meid
IN MEMORIAM

JÄRELEHÜÜE | Lahkus Hiiumaa Eiffeli ehitaja Jaan Alliksoo

Hiiumaa Eiffeli torni ehitaja ja kogupere seikluspargi looja Jaan Alliksoo lahkus meie hulgast raske haiguse tagajärjel 2025. aasta 23. septembril. Jaan sündis Hiiumaal Reigi külas 1961. aasta 19. märtsil viielapselise pere neljanda lapsena.
Avatar photo
Jaan Alliksoo (19.03.1961 – 23.09.2025). | Foto: Erakogu

Juba teismelisena ehitas ta emale esimese torni, et ema saaks karjamaal olevatel lehmadel silma peal hoida ja neid koju kutsuda. 2007. aastal ehitas ta oma kodu õuele esimese Eiffeli torni koopia. See sai üle Eesti ja kaugemalgi tuntuks, kui ametivõimud tahtsid seda maha lammutada ja ajakirjandus teema üles võttis. Seejärel ehitas ta uue torni, mis on 33. meetri kõrgune originaali kümme korda vähendatud koopia. Sellega sai ta kuulsaks üle ilma, kui unikaalse roigasarhitektuuri ehitise püstitaja.

Kuna külastajatele keelati torni ronimine, kuid inimesi tuli uudistama nii lähedalt, kui kaugelt, siis ehitas ta külastajate lõbustamiseks torni ümber kogupere seikluspargi. Seikluspargis on labürindimaja, muuseum, veepark, Kolumbuse laeva „Santa Maria“ koopia ja muud lõbustused suurtele ja väikesetele. Igal aastal üllatas Jaan külastajaid uute arendustega.

Jaan oli parim vend ja hea poeg emale ning väga tore onu kõigile õdede ja venna lastele. Lastel oli tema juurde alati tore tulla ning temaga sai ka kõige lennukamad ideed teoks teha.

Jaan oli Hiiumaa süda, tema heas mõttes kiiksuga looming tõi kokku ja pakkus rõõmu inimestele üle Eesti ja kogu maailmast. Jaan oli napi sõnaga, aga kui ta sõna suult sai, siis tuli sealt kõige vahedamat hiiu huumorit nagu kulda. Tal olid teadmised kõigest – iseõppijana inseneriteadmistest ja kosmosetehnoloogiast kuni geograafiani. Tal ei olnud ideedest kunagi puudust ning vähemalt sada projekti jäi tal veel sahtlisse teostamist ootama.

Jaan elab meie südames ja Hiiumaa ajaloos edasi igavesti. 

Ärasaatmine laupäeval, 27. septembril kell 12 Hiiumaa Eiffeli torni juurest ning seejärel kell 13 mälestusteenistus Reigi kirikus, muldasängitamine Reigi kalmistule.

 

