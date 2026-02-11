Tähtaeg on 1. märts. Selleks kuupäevaks peavad olema esitatud nii uue aasta taotlused kui ka eelmise aasta toetuste kasutamise aruanded. Hilinenud või puudulike dokumentidega taotlusi ei arvestata.
JAGATAKSE TOETUST | Hiiumaa Spordiliit avas toetuste taotlusvoorud
Hiiumaa Spordiliit avas 2026. aasta tegevus- ja liikumisharrastuse toetuste taotlusvoorud. Toetust on võimalik taotleda nii spordiklubide igapäevaseks tegevuseks kui ka erinevate liikumisharrastuse sündmuste ja võistluste korraldamiseks, sealhulgas Hiiumaa meistrivõistluste läbiviimiseks.
