JAGATAKSE TOETUST | Hiidlaste Koostöökogu tegi plaane

LEADER’i toetusmeetmed nii ettevõtluse kui kogukondade arendamiseks, samuti külastuskeskkonna ja organisatsioonide arendamiseks avatakse 12. kuni 30. jaanuarini, sotsiaalteenuste meede 19. kuni 30. jaanuarini. Huvilisi oodatakse juba taotluste-eelsetele konsultatsioonidele. 25. novembril jagab rahvusvahelise ettevõtluse nõustamisega tegelev Aleksander Gansen oma kogemusi Kärdlas Hiiumaa Gümnaasiumis toimuval inspiratsiooniseminaril, et toetuse taotlejad leiaks uusi ja huvitavaid ideid, mida LEADER’i abiga Hiiumaal korda saata.