LEADER’i toetusmeetmed nii ettevõtluse kui kogukondade arendamiseks, samuti külastuskeskkonna ja organisatsioonide arendamiseks avatakse 12. kuni 30. jaanuarini, sotsiaalteenuste meede 19. kuni 30. jaanuarini. Huvilisi oodatakse juba taotluste-eelsetele konsultatsioonidele. 25. novembril jagab rahvusvahelise ettevõtluse nõustamisega tegelev Aleksander Gansen oma kogemusi Kärdlas Hiiumaa Gümnaasiumis toimuval inspiratsiooniseminaril, et toetuse taotlejad leiaks uusi ja huvitavaid ideid, mida LEADER’i abiga Hiiumaal korda saata.
JAGATAKSE TOETUST | Hiidlaste Koostöökogu tegi plaane
Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas esmaspäeval tuleva aasta eelarve ja rakenduskava. LEADER’i toetuste voorud avanevad juba jaanuaris ja erinevate meetmete vahel on võimalik jaotada umbes pool miljonit eurot.
Viskoosa SK tõusis Raplamaa MV-l teiseks, klubi U14 noored said väärt mängukogemusi ning Lauka Kolhoos kerkis M35+ liigas jagama esikohta.
11. novembril toimus Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses arutelu-ajurünnak “Looduspõhised lahendused Kõrgessaare arengu heaks”, kus otsiti võimalusi, kuidas piirkonna rikkalik loodus saab senisest tõhusamalt kohalikku...
Õiguskantsler palus tänavu kevadel Aruküla Põhikoolil muuta oma õppekava, kuna seal moodustati õpilaste hinnete alusel tasemeklassid ja niinimetatud temporühmad. Kontrolli tulemusel leiti, et selline...
Riigikontrolli aruandest selgub, et nõudetransporti kasutatakse kõige enam Hiiumaa bussiliikluses, kus nõudeliinide osakaal on suisa 91%.