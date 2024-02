JÄÄVIHM | Libedus tõi inimesed EMO-sse

Kaks päeva on Hiiumaal sadanud jäävihma, mis muudab teed ja tänavad ülilibedaks. Teisipäeval vajas Hiiumaa haigla arstide abi kaks libedaga kukkunud inimest. Lisaks pöördus erakorralise meditsiini osakonda (EMO) kaks kelgutajat, kes said trauma kelgumäel.

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et kokku on sel aastal on jää ja lumega seotud kukkumiste tõttu EMOsse pöördutud 31 korral.

Transpordiamet kuulutas seitsmes maakonnas jäävihma ja libeduse tõttu välja rasked ilmaolud ning soovitas teisipäeval võimalusel liiklemist vältida. Hiiumaa nende sekka siiski ei kuulnud.

TS Laevad kutsus enne sadamaaladele jõudmist hoo korralikult maha võtma. „Palume ettevaatust sadamaaladele sissesõidul, sest jää on kolinud merelt ka teedele,“ teatas vedaja veebilehel praamid.ee

Kärdla politseijaoskonnale ja Hiiumaa päästjatele tööpäeva lõpuks teateid teelt väljasõitudest ei olnud tulnud. „Midagi suurt pole juhtunud ja meie abi pole vaja läinud,“ ütles päästepiirkonna juhtaja Hannes Aasma. „Loodame, et nii jääbki.“

Jäävihma ja libeduse tõttu olid keerulised teeolud peaaegu kõikjal üle Eesti. Tavapärasest erinev hoolderežiim kehtis Võru-, Põlva-, Viljandi-, Pärnu- ja Saaremaa riigiteedel kuni kella 18ni.

Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

Mitmel pool Eestis tuli ette teelt väljasõitusid kuna kõrvalmaanteed ja väiksema liiklussagedusega teed muutusid kohati ülilibedaks ja raskesti.