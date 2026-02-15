JÄÄTEED AVATUD | Sõiduautodele avati kolm ametlikku jääteed

Hiiumaa ja Saaremaa vaheline 17 kilomeetri pikkune jäätee taasavati kell 8.30. Trassi muudeti ning pragudele paigaldati sillad.
Veel lugemist:
UUDISED
Terve laupäeva oli Hiiumaa-Saaremaa jäätee suletud, pühapäeval avas Transpordiamet jäätee uuesti, kuid see jõudis lahti olla vaid mõned tunnid.
KASULIK TEADA
Koristamine on tegevus, mida kõik justkui oskaksid. Siiski on selles töös nii palju erinevaid nüansse, mis näiteks sõltuvad paigast, kus inimene elab või kasvõi...
ARVAMUS
Seisin paar päeva Helsingi paadimessil Hiiumaa messiboksi kõrval ning kuulasin, mida inimesed räägivad. Hiiumaa Sadamate kapten tutvustas Kärdlasse, Kalanasse, Sõrule ja Orjakusse seilamise võimalusi,...
KIRI SAARELT
Kirjutan seda kirja oma kodust Saaremaalt, kuid oma mõtetes olen juba nädalaid Hiiumaa külje all Saarnaki laiul. Enne selle aasta 29. jaanuari polnud ma...