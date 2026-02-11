Jälgi meid
JÄÄPURJETAMISEST | Hiidlased olid stardis jääpurjetamise Eesti karikasarja III etapil

Pärnu lahel Tahkurannas peeti jääpurjetamise Eesti karikasarja kolmas etapp, mis tõi kokku 49 võistlejat Eestist, Lätist ja Leedust.

Jääpurjetamise Eesti Karikasarja kolmanda etapi autasustamine Tahkurannas, paremal Jorgen Kuivonen. | Foto: Madis Ausman / Eesti Purjetamise Liit

Kahe võistluspäeva jooksul peeti sõltuvalt paadiklassist 7–10 võistlussõitu ning selgitati lõplikud paremusjärjestused DN, DN Junior, Ice-Optimist ja Monotype-XV paadiklassides. Stardis oli ka mitu Hiiumaaga seotud sportlast.

