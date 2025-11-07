ISAD RÄÄGIVAD ISADUSEST | Isadust võib vaadata kui enesevalitsuse meistriklassi

Raul sai isaks, kui oli kolmekümne kolme aastane. Tänapäeval on see täiesti keskmine isaks saamise vanus. Laps oli planeeritud ja väga oodatud. Kui esimene rasedus katkes, tabas see ootamatult, ent oli omal moel kinnitus, et lapsesaamise soov on suur ja otsus õige. Teisel korral läks kõik hästi ning esimest kohtumist pojaga mäletab Raul kui oleks see olnud eile.