INVESTEERING | Tänavu remonditakse Hiiumaal kokku 33 kilomeetrit teid

Hiiumaa teehoiukava aastateks 2025–2029 oli 17. aprillil valla volikogus esimesel lugemisel. Abivallavanem Üllar Laid ütles, et kuna teehoiukava on läbinud kaks aruteluringi kõigis osavallakogudes, tehakse volikogule ettepanek see kohe ka vastu võtta.