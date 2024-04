Inger-Liis leidis enda õigete inimeste seast

Inger-Liis Heinsoo on üks peaosatäitjatest kolmapäeval Kärdla Kultuurikeskuses lavale tuleval Godirja etendusel. See on sõnadeta projektsiooni- ja liikumistükk, mille aluseks on Jim Ashilevi “Godzilla” näidend. Laval näeb peategelase Godjira eksistentsiaalset seiklust Tallinna kohal, soolatus Läänemeres ja sügaval maa all. Lisaks lööb etenduses kaasa hiidlane Reemus Tõniste.

Hiiu Leht: Teil on mõlemal väga säravad portfooliod. Kuidas leidsite tee Deformance nimelise koosluseni?

Inger-Liis Heinsoo: Nagu ikka paljude rühmituste-kollektiividega on, siis oleme ka Deformance’ga kokku tulnud erinevatel viisidel läbi erinevate tutvuste. Deformance oli veel eelmise aasta teise pooleni Kunstistuudio 4 nime all, sügisest muutsime ta Deformance’ks. Minu Kunstistuudio 4 liikmeks värbamisel sai eelmisel kevadel saatuslikuks üks kohtumine korteripeol, kus jutt läks stuudio tegemistele ja mul tekkis huvi sellest osa saada. Sain prooviperioodi ning üsna kähku jõudsime koos järeldusele, et olen õigete inimeste sekka sattunud.

Kust tuli idee sellist asja teha?

2018 sai Kunstistuudio 4 algatatud nelja inimese vahel, et kokku tulla ja ühistel motiividel enesearengusse panustada. Vahelduva eduga kaasati töösse projekte teiste loominguliste tegijatega. Kavas oli rohkem erinevate tekstikatkenditega katsetada, loominguliste vormidega mängida ja teatrialast kirjandust analüüsida. Kõik algas omast initsiatiivist, sest tunti ilmselt puudust sarnasest platvormist, mis teatrihuvilisele nii individuaalset arenguruumi pakuks. Muidugi Mart Piirimees, grupi looja, tulevane lavastaja ja grupihinge elushoidja, on jätkuvalt täie pühenduvusega ja teatrikirega grupeeringu koospüsimisele panustanud.