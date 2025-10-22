Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM | Lahkus Rita Lepland (17.09.1961 – 20.10.2025)

Meie seast on lahkunud tunnustatud muusikaõpetaja Rita Lepland.
Avatar photo
Rita Lepland aastal 2023 kultuurkapitali aastapreemia tunnustussündmusel. | Foto: Piret Eesmaa

Elu on laul, mida laulame koos 

kui ka tume on meel.

 

Elu on laul, mida laulame koos h

elgeil hetkedel.

 (Mari Kalkun „Elukoor“)

 

Õpetaja Rita alustas tööd Kärdla Linna Lastepäevakodus muusikaõpetajana 26.08.1982 pärast Tallinna Pedagoogilise Kooli lõpetamist. Muusikaõpetajana on ta juhatanud lapsi oma pühendumuse ja rõõmsameelsusega muusika ja laulmise juurde 43 aastat. Oma tööd tegi Rita hoole ja armastusega, pannes sinna oma hinge, andes oskuslikult lastele juba lasteaias tugeva muusikalise alushariduse ja kasvatades nendes armastust muusika ja pillimängu vastu. Tema kavandatud ja juhendatud peod ei jätnud kedagi külmaks, tagasisideks  olid alati soojad ja südamlikud tänusõnad. Peale lasteaia sündmuste, mida Rita eest vedas ja lapsi nendeks ette valmistas, osales ta oma solistidega maakonnas ja vabariigis toimuvatel laste lauluvõistlustel ja saavutas seal märkimisväärseid tulemusi. 

Väikesed särasilmsed laululapsed on ikka ja jälle olnud publiku südameid sulatamas kas jõulukuuse all, lastefestivali laval või teistel Hiiumaa sündmustel. Rita oli väga loov ja loominguline pedagoog, keda hindasid nii lapsed, vanemad, kolleegid kui ka kogukond. Lasteaiatöö kõrvalt juhendas Rita aastaid Kärdla Kultuurikeskuse huviringe nagu mudilaskoor, lastekoor ja solistid. Rita käe alt on välja kasvanud palju tugevaid lauljaid ja tema koorid on osalenud läbi aastate paljudel maakondlikel ja üleriigilistel laulupidudel. Lisaks oli Rita klaverisaatjaks Kärdla Kultuurikeskuse noorte rahvatantsurühmadele „Naadresed” ja „Patsiusti“.

Rita Leplandi on tunnustatud: aastal 2006 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustuspreemiaga koorilaulu edendamise ja noorsoo muusikalise kasvatamise eest, aastal 2015 Hiiumaa aastaõpetajana, aastal 2022 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi aastapreemiaga särava panuse eest laste muusikaharidusse.

Rita oli hooliv ja tubli ema kolmele pojale ning tundis rõõmu lapselapsest. Üle kõige armastas ta looduses jalutada, mõtiskleda ja seal akusid laadida. Ta oli inimene, kellega oli alati hea ja mõnus mõtteid vahetada ning maailmaasjade üle arutleda.

Avaldame kaastunnet kõigile Rita Leplandi lähedastele, sõpradele, kaasteelistele.

 

Kärdla Lasteaed 

Kärdla Kultuurikeskus 

Hiiumaa Vallavalitsus

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 23. oktoobril

Hiiu Leht 23. oktoobril Arvamus | Tahaks kõndida, aga mitte autode vahel Arvamus | Endist õpetajat Aivi Maandit mälestades Arvamus | Metsandus on meil...

37 minutit ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Suurt külma oodata ei ole

Järgneva nädala aja ilmas suuri muutusi võrreldes varasemaga pole. Jätkub sügisele omane ilm - läheb veidi tuulisemaks ja ka niiskemaks. Suuremat külma oodata ei...

1 tund ago

UUDISED

UUS VÕIMULIIT KOOSTAMISEL | EKRE võib Hiiumaal võimu juurde pääseda

Kohalikel valimistel võidutsesid 23liikmelises volikogus seitse kohta saanud sotsid, kelle esimene valik võimuliiduks on Valimisliit Ühine Hiiumaa. Kes saab aga kolmandaks, on veel lahtine....

3 tundi ago

SPORT

KK Askus/Jetoili U16 alustas Balti liigat nelja võidu ja ühe kaotusega

Käärikul peetud Balti noorteliiga avaetapil näitas KK Askus/Jetoili U16 võistkond head mängu, võites viiest kohtumisest neli.

3 tundi ago