IN MEMORIAM | Lahkus Rita Lepland (17.09.1961 – 20.10.2025)

Elu on laul, mida laulame koos

kui ka tume on meel.

Elu on laul, mida laulame koos h

elgeil hetkedel.

(Mari Kalkun „Elukoor“)

Õpetaja Rita alustas tööd Kärdla Linna Lastepäevakodus muusikaõpetajana 26.08.1982 pärast Tallinna Pedagoogilise Kooli lõpetamist. Muusikaõpetajana on ta juhatanud lapsi oma pühendumuse ja rõõmsameelsusega muusika ja laulmise juurde 43 aastat. Oma tööd tegi Rita hoole ja armastusega, pannes sinna oma hinge, andes oskuslikult lastele juba lasteaias tugeva muusikalise alushariduse ja kasvatades nendes armastust muusika ja pillimängu vastu. Tema kavandatud ja juhendatud peod ei jätnud kedagi külmaks, tagasisideks olid alati soojad ja südamlikud tänusõnad. Peale lasteaia sündmuste, mida Rita eest vedas ja lapsi nendeks ette valmistas, osales ta oma solistidega maakonnas ja vabariigis toimuvatel laste lauluvõistlustel ja saavutas seal märkimisväärseid tulemusi.

Väikesed särasilmsed laululapsed on ikka ja jälle olnud publiku südameid sulatamas kas jõulukuuse all, lastefestivali laval või teistel Hiiumaa sündmustel. Rita oli väga loov ja loominguline pedagoog, keda hindasid nii lapsed, vanemad, kolleegid kui ka kogukond. Lasteaiatöö kõrvalt juhendas Rita aastaid Kärdla Kultuurikeskuse huviringe nagu mudilaskoor, lastekoor ja solistid. Rita käe alt on välja kasvanud palju tugevaid lauljaid ja tema koorid on osalenud läbi aastate paljudel maakondlikel ja üleriigilistel laulupidudel. Lisaks oli Rita klaverisaatjaks Kärdla Kultuurikeskuse noorte rahvatantsurühmadele „Naadresed” ja „Patsiusti“.

Rita Leplandi on tunnustatud: aastal 2006 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustuspreemiaga koorilaulu edendamise ja noorsoo muusikalise kasvatamise eest, aastal 2015 Hiiumaa aastaõpetajana, aastal 2022 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi aastapreemiaga särava panuse eest laste muusikaharidusse.

Rita oli hooliv ja tubli ema kolmele pojale ning tundis rõõmu lapselapsest. Üle kõige armastas ta looduses jalutada, mõtiskleda ja seal akusid laadida. Ta oli inimene, kellega oli alati hea ja mõnus mõtteid vahetada ning maailmaasjade üle arutleda.

Avaldame kaastunnet kõigile Rita Leplandi lähedastele, sõpradele, kaasteelistele.

Kärdla Lasteaed

Kärdla Kultuurikeskus

Hiiumaa Vallavalitsus