IN MEMORIAM | Lahkus “Kevade” näitleja Arno Liiver

Arno Liiveri surmast teatas sotsiaalmeedias tema koolivend, kes kirjutas 2.jaanuaril, et Liiver lahkus eile (1.01), pärast rasket haigust.

Arno Liiver sündis 11. oktoobril 1954. Ta lõpetas põhikooli aastal 1970 Tallinna 47. keskkoolis. Pärast õppis ta 12. kutsekeskkoolis Tallinnas elektrikuks ning töötas Tallinnas aastaid auto- ja taksojuhina, samuti lukksepana, tegi ka juhutöid.

Ta sai tuntuks Arno Tali rolliga mängufilmis «Kevade» (1969, režissöör Arvo Kruusement). Sellele järgnesid Arno Tali osatäitmised ka mängufilmides «Suvi» (1976) ja «Sügis» (1990).

Aastal 2002 kolis Arno Liiver abiaasaga elama Hiiumaale, kust lahkus 2024 aasta alguses.