Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

ILUSAD EESTI NIMED | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed

Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.
Avatar photo
Avatar photo
Erakogu

Võidutiitlid pälvisid käsitöökeraamikat pakkuv Tulest Tulnud, teater-baar Heldeke!, hariduse tugiteenuseid osutav Edusoon, täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamisega tegelev Taga Targemaks, arvuti riist- ja tarkvara müüv Tuum & Lõim, alkoholivabade kokteilikontsentraatide tootja Köki-Möki, keeletoimetamise ja kommunikatsiooni teenuseid pakkuv keelemeel.ee ning käsitööõllesid valmistava Hiiumaa Pruulikoja kaubamärgid Ehapuna ja Tõrvanina.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

TÕI MEDALI | Maria Eller taas edukas

25.–26. oktoobril toimus Valgamaal Baltimaade Junior Cup orienteerumises, kus mõõtu võtsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noored orienteerujad.

4 tundi ago

SPORT

KINDEL VÕIT | Hiidlased alustasid saalihoki liigas võidukalt

Saalihokiliiga 35+ hooaeg sai avalöögi hiidlastele edukalt – nii Lauka Kolhoos kui ka Viskoosa SK alustasid uut hooaega võidukalt.

4 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Kotumihe kaitseks

Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...

6 tundi ago

KULTUUR

HIRMUTISED | Mihklis tegutsevad Külmking, Kurivaim ja Katk

Oktoobrikuine märg ja hall ilm teeb tühja Mihkli talumuuseumi veidi kõhedaks. Seda enam, et kuskil seal on Kurivaim, Külmking, Painaja ja Kotumees.

6 tundi ago