ILUSAD EESTI NIMED | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed

Võidutiitlid pälvisid käsitöökeraamikat pakkuv Tulest Tulnud, teater-baar Heldeke!, hariduse tugiteenuseid osutav Edusoon, täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamisega tegelev Taga Targemaks, arvuti riist- ja tarkvara müüv Tuum & Lõim, alkoholivabade kokteilikontsentraatide tootja Köki-Möki, keeletoimetamise ja kommunikatsiooni teenuseid pakkuv keelemeel.ee ning käsitööõllesid valmistava Hiiumaa Pruulikoja kaubamärgid Ehapuna ja Tõrvanina.