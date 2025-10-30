Võidutiitlid pälvisid käsitöökeraamikat pakkuv Tulest Tulnud, teater-baar Heldeke!, hariduse tugiteenuseid osutav Edusoon, täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamisega tegelev Taga Targemaks, arvuti riist- ja tarkvara müüv Tuum & Lõim, alkoholivabade kokteilikontsentraatide tootja Köki-Möki, keeletoimetamise ja kommunikatsiooni teenuseid pakkuv keelemeel.ee ning käsitööõllesid valmistava Hiiumaa Pruulikoja kaubamärgid Ehapuna ja Tõrvanina.
UUDISED
ILUSAD EESTI NIMED | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed
Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.
Veel lugemist:
SPORT
25.–26. oktoobril toimus Valgamaal Baltimaade Junior Cup orienteerumises, kus mõõtu võtsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noored orienteerujad.
SPORT
Saalihokiliiga 35+ hooaeg sai avalöögi hiidlastele edukalt – nii Lauka Kolhoos kui ka Viskoosa SK alustasid uut hooaega võidukalt.
JUHTKIRI
Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...
KULTUUR
Oktoobrikuine märg ja hall ilm teeb tühja Mihkli talumuuseumi veidi kõhedaks. Seda enam, et kuskil seal on Kurivaim, Külmking, Painaja ja Kotumees.