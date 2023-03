Ilmus Erkki-Sven Tüüri koorimuusika album

Plaadifirma Alpha Classics andis välja helilooja Erkki-Sven Tüüri koorimuusika albumi Canticum Canticorum Caritatis. Albumi salvestasid dirigent Endrik Üksvärav ja kammerkoor Collegium Musicale.

Tegemist on Erkki-Sven Tüüri esimese koorimuusika albumiga ja sellele on koondatud kogu Erkki-Sven Tüüri koorilooming. Albumi nimilugu Canticum Canticorum Caritatis on kirjutatud ja pühendatud Collegium Musicalele ja Endrik Üksväravale.

„Selle albumi salvestamine on olnud pikk protsess – kõigepealt seetõttu, et esialgu ei olnud albumi välja andmiseks piisavas koguses muusikat ja siis tabas maailma ­koroona-pandeemia. Kuid seda suurem õnn on nüüd lõpuks seda plaati käes hoida,“ ütles dirigent Endrik Üksvärav. „Oleme tänulikud plaadifirmale Alpha Classics ja loomulikult Erkki-Sven Tüürile, et ta meisse uskunud on. Anname rõõmuga talle võimaluse tunda ennast suurte orkestriteoste vahel ka kooriheliloojana.“