ILMATEADE | Oodata on vihma ja lörtsi

Neljapäeval (20.11) liigub madalrõhkkond piki Läänemerd põhja suunas. Aeg-ajalt on lörtsi- ja vihmahooge. Lõunakaare tuul on rahumeelne ning päevane õhutemperatuur jääb +1…+4°C vahele.
Riigi tugiteenuste keskuse teade, et vald saab Kärdla lasteaia liginullenergiahoone ehituseks CO2 toetusmeetmest 2,7 miljonit eurot, tuli sel nädalal, sadakond päeva peale taotluse esitamist.
Kui seni olen Hiiu Lehe tööpõllul kättpidi askeldanud suvisel ajal, siis seekordsed kaks nädalat novembrikuisel Hiiumaal on uus kogemus. Sain sukelduda kogukonna “hooajavälistesse” tegemistesse...
Hiiu Leht 20. novembril Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna Arvamus |...