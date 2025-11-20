Jälgi meid
AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Oodata on vihma ja lörtsi

Järgneva nädala aja ilm on muutlik. On tuult, on päikest, on vihma, on lund, on tuulevaikust.
Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (20.11) liigub madalrõhkkond piki Läänemerd põhja suunas. Aeg-ajalt on lörtsi- ja vihmahooge. Lõunakaare tuul on rahumeelne ning päevane õhutemperatuur jääb +1…+4°C vahele.

