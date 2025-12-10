ILMATEADE | Niisked ja soojad ilmad jätkuvad

Neljapäeval (11.12.) areneb Eesti kohal väike osatsüklon. Ilm on niiske, sajuhooge on rohkem päevasel ajal.
HIIU LEHE MINUTID
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid? Võimud paigas Kuhu teha kultuurimaja? Vöötradasid pole kunagi palju Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
UUDISED
Sel aastal registreeriti Hiiumaal 29 puukborrelioosi ja üks puukentsefaliidi juht.
UUDISED
Seitsmeteistkümnendat aastat kogub MTÜ SEB Heategevusfond kokku laste, kes ei saa elada oma päritolu peres ning kelle koduks on asendus- ja pere- või turvakodu,...