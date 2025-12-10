Jälgi meid
AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Niisked ja soojad ilmad jätkuvad

Järgneva nädala jooksul talve tulekut jätkuvalt ei paista. Ilm püsib niiske ja keskmisest märgatavalt soojem.
Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (11.12.) areneb Eesti kohal väike osatsüklon. Ilm on niiske, sajuhooge on rohkem päevasel ajal.

