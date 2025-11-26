ILMATEADE | Läheb soojemaks, aga sajab iga päev

Neljapäeval (27.11) liigub madalrõhkkond piki Venemaa lääneserva põhja-kirde suunda. Hiiumaale selle lumepilved aga ei jõua ning võimalikud on vaid üksikud vihma- ja lörtsihood.
Hiiumaal valmiv radarijaam on järgmine neljast suurest seireradarist koosnevas võrgustikus.